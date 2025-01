اتخاذ إجراءات قانونية بحق معتدين على مؤسسة صحية في صلاح الدين

2025-01-18 16:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

صلاح الدين / عراق اوبزيرفر أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على مؤسسة صحية في صلاح الدين. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر، إن “وزارة الصحة تؤكد متابعتها الدقيقة بخصوص ما حدث من اعتداء على إحدى المؤسسات الصحية وملاكاتها في محافظة دائرة صلاح الدين”، مشيراً الى …

