قائد عمليات بغداد يكشف مضامين خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع)

2025-01-18 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم السبت، عدم وجود قطوعات خلال تنفيذ خطة تأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، فيما كشف عن تنفيذ عمليات استباقية لتعزيز أمنها. وقال التميمي للوكالة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر: إن “قيادة عمليات بغداد أعدت خطتها لتأمين الزيارة الرجبية بذكرى استشهاد …

