مفاجأة مدوية.. نائب يكشف عن شبكات تتجسس على المرجع السيستاني

2025-01-18 16:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف رئيس كتلة الآمال النيابية، ياسر الحسيني، اليوم السبت، عن وجود شبكات تجسس داخل العراق تجسست على المرجعية الدينية في النجف خلال السنوات الماضية. وقال الحسيني، في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "السنوات الماضية شهدت قيام مجموعة بتزوير الأختام وبيانات المرجعية الدينية، لكن محاولاتها باءت بالفشل ولم تحقق غايتها، على اعتبار أن المرجعية […]

