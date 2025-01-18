"إعفاءات وإحالات للتحقيق".. مجلسا ذي قار والديوانية يتخذان قرارات عاجلة

2025-01-18 16:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعفى مجلس محافظة الديوانية، يوم السبت، 5 من مدريدوائر مختلفة في المحافظة، بينما أحال مجلس ذي قار، 40 طبيباً للتحقيق على خليفةتغيبهم عن خفاراتهم الرسمية.

وقال مصدر في محافظة الديوانية، لوكالة شفق نيوز، إن"المجلس عقد جلسة طارئة برئاسة محمد شخير الغانمي، ووجه بإعفاء وكيل مدير فرعتوزيع كهرباء الديوانية ومدير مستشفى النسائية والاطفال في الديوانية، فضلاً عن مديرمستشفى عفك العام ومدير مركز صيانة كهرباء السنية بالاضافة إلى مدير بلدية نفر".

وأضاف المصدر، أن "الاعفاءات جاءت بعد سوء إدارةهذه الدوائر في المحافظة وتردي الخدمات المقدمة للمواطنيين".

وعلى صعيد ذي صلة، أشار رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظةذي قار احمد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إلى "إحالة 40 طبيباً للتحقيق بدائرةصحة ذي قار لعدم تواجدهم في خفارات العمل بالمستشفيات الحكومية".

وأضاف الخفاجي، أن "الأطباء المحالين للتحقيق كانوايقومون بإجراء العمليات في المستشفيات الأهلية رغم أن جدول دوامهم الرسمي يشير إلىأن موعد خفاراتهم في ذات اليوم، بالمستشفيات الحكومية".

وصوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء الماضي، بالأغلبيةعلى إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، عقب عقد جلسة مخصصة لاستجوابه.

وكان أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار قد طالبوا في 5تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظمرتضى الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".