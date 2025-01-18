بالأشهر.. وزارة المالية تنشر جداول تمويل رواتب إقليم كردستان

2025-01-18 16:55:01 - المصدر: واع

نشرت وزارة المالية، اليوم السبت، جداول تمويل رواتب إقليم كردستان شهريا.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في ظل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية من أنباء وتصريحات لبعض النواب حول تمويل تخصيصات ورواتب إقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية العامة للدولة، تؤكد وزارة المالية التزامها الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية بشأن تنفيذ بنود الموازنة، وعليه، ترفق الوزارة التوضيحات والكتب الرسمية كافة المتعلقة بالموضوع، وبالإمكان الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:?single