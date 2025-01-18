أمين بغداد يعلن عن خطة الزيارة الرجبية والاستعداد لاستقبال الزائرين

2025-01-18 16:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، خطة الزيارة الرجبية والاستعداد لاستقبال الزائرين.

وذكر بيان للأمانة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم بحث- خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً حضره وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية والمديرون العامون- الاستعدادات الجارية لإعداد الخطة الخدمية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية وأمانة العتبة الكاظمية المقدسة والمواكب الحسينية لتقديم أفضل الخدمات للزائرين"، وأعلن الاجتماع عن، "تهيئة الخطة الخدمية الخاصة باستقبال الحشود المليونية التي ستحيي زيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".

ووجه أمين بغداد- حسب البيان- "بتقسيم مدينة الكاظمية إلى 6 قواطع، لتتسلم كل بلدية أحد القواطع لإدارته بالكامل، مع تواجد مدير عام تلك الدائرة إلى جانب الجهد الساند الذي سيتم رفده لكل قاطع، وإشراك جهد آلي وبشري مكثف لإتمام أعمال التنظيف بشكل مستمر، إلى جانب تجهيز شمعات ماء وعدد من حوضيات نقل المياه والآليات الأخرى التخصصية وتهيئة الوقود اللازم لها مع تهيئة فرقة طوارئ و ورشة صيانة، وتوزيع حاويات النفايات المترية في طرق مرور الزائرين وبالقرب من المواكب الحسينية وتزويدها بأكياس جمع النفايات".

وأشار البيان إلى، أن "الخطة ستتضمن التنسيق مع العتبة الكاظمية المقدسة من أجل نصب (30) حماماً متنقلاً، وكذلك التنسيق مع وزارة الكهرباء لصيانة اعمدة الإنارة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم آلية دخول وخروج الآليات الخدمية التابعة لأمانة بغداد، وتوجيه الدائرة البلدية بتنفيذ حملة واسعة لإزالة التجاوزات عن مسار طرق مرور الزائرين".

وبين، أن "هناك غرفة عمليات خاصة تم تهيئتها في مقر بلدية الكاظمية ستشرف على تنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة برئاسة أمين بغداد، كما ستكون هناك متابعة لحركة توزيع الآليات التخصصية من خلال نظام GPS".

وأوعز أمين بغداد إلى، "دائرة ماء بغداد بزيادة ضخ المياه إلى مدينة الكاظمية خلال مدة الزيارة، وتجهيز مشروعي ماء العطيفية والكاظمية بكميات كافية من مادتي الشب والكلور، وتهيئتهما للعمل بطاقتهما القصوى".

وأوضح البيان، أن أمين بغداد وجه أيضاً "بإبداء التعاون الكامل مع الفرق التطوعية وتنظيم عملها وتجهيزها بجميع المعدات اللازمة، مع الاهتمام بحملات التوعية ضمن طرق مرور الزائرين والتعاون مع المواكب الحسينية".