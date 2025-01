2025-01-18 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد وأربيل في الاسواق المحلية مع اغلاق البورصة مساء اليوم السبت، 18 كانون الثاني، 2025. بغداد: – سعر البيع: 151,500 دينار مقابل 100 دولار. – سعر الشراء: 149,500 دينار مقابل 100 دولار. أربيل: – سعر البيع: 150,500 دينار مقابل 100 دولار. …

