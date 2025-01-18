الداخلية تعلن دخول 5 آلاف زائر من دول الخليج لإحياء زيارة الإمام الكاظم (ع)

2025-01-18 18:05:01 - المصدر: واع

محمد ناصر – واع - البصرةأكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، وجود انسيابية عالية في عملية دخول زائري الإمام الكاظم (عليه السلام) لإحياء ذكرى استشهاده عبر منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، مشيرة إلى دخول 5 آلاف زائر من دول الخليج في اليومين الأخيرين.وقال مدير عام الجوازات والأحوال المدنية والإقامة التابعة للوزارة، اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اليومين المنصرمين شهدا توافد أعداد كبيرة من زائري الإمام الكاظم (عليه السلام) من منفذ صفوان الحدودي مع الكويت"، مشيراً إلى، أنه "تم إعداد خطة خاصة من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين، حيث تم استنفار جميع كوادر المديرية في محافظة البصرة".وأضاف، أن "أكثر من 5 آلاف زائر من الكويت والبحرين ودول الخليج الأخرى دخلوا العراق حتى الآن عبر المنفذ"، مؤكدًا، أن "عملية استقبال الزوار تسير بانسيابية كبيرة، مع استمرار جهود الكوادر العاملة لضمان دخول آخر زائر".وأشار إلى، "وجود تعاون تام بين جميع الجهات المعنية لإنجاز دخول الزائرين بكل سلاسة وتنظيم".