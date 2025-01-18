رئيس خلية الإعلام الأمني: العراق نموذج مثالي للسياحة والاستثمار

2025-01-18 18:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد الفراجيأكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، اليوم السبت، أن العراق بات اليوم نموذجا مثاليا للسياحة والاستثمار، مشيرا إلى أن اختيار بغداد عاصمة للسياحة يعد رسالة واضحة بأن العاصمة آمنة.وقال معن لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تزامنا مع اختيار بغداد عاصمة للسياحة، نؤكد أن الوضع في العاصمة بغداد والعراق آمن تماماً"، مبينا، أن "عوامل الجذب للسياح، فهي متوفرة بنسبة 100%".وأضاف، أن "العراق نموذج مثالي للسياحة والاستثمار"، مشيرا إلى، أن "تواصل الحكومة مع مختلف الشرائح والقطاعات مهم لإظهار الصورة الحقيقية للبلد".وأشار إلى، أنه "حضرنا اليوم في نقابة الصحفيين مع صناع المحتوى الهادف؛ لإرسال رسائل الأمن والاستقرار ولإظهار الواقع الحقيقي الإيجابي للعراق".وأطلقت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم السبت، رابطة صناع المحتوى الهادف في النقابة. وقال الناطق الرسمي باسم نقابة الصحفيين محمد سلام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النقابة اليوم أطلقت رابطة صناع المحتوى الهادف واليوم أصبحت جزءًا لا يتجزأ من النقابة ومن ضمن تشكيلات النقابة، وستكون المبادر بصناعة رأي عام حقيقي للدفاع عن العراق والمجتمع العراقي"، لافتاً إلى، أن "هذه الرابطة هي المتبنى لوصول هذه الاحتفالات أو هذه المناسبات العراقية والوطنية إلى العالم".