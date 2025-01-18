مصرع شخص بعد سقوطه من أحد المباني بالقرية الألمانية في السليمانية

2025-01-18 18:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، في ظروف غامضة بعد سقوطه من أحد المباني في منطقة القرية الألمانية بمحافظة السليمانية.

وأفادت مصادر محلية، في حديث لـ" بغداد اليوم"، أن "الحادث وقع في وقت متأخر من الليل، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

وأشارت المصادر الى ان "القوات الأمنية والفرق الطبية حضرت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأكدت ان "القوات الامنية تعمل على جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود لتحديد ما إذا كان الحادث نتيجة سقوط عرضي أم أن هناك شبهة جنائية وراء الحادث".