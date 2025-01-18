النقل: إنجاز الطريق الرابط بين ميناء الفاو والنفق المغمور الشهر المقبل

2025-01-18 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت الشركة العامة للموانئ في وزارة النقل، اليوم السبت، أن شهر شباط المقبل سيشهد الإعلان عن إنجاز الطريق الرابط بين ميناء الفاو والنفق المغمور بنسبة 100 بالمئة.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شهر شباط من العام الحالي 2025 سيشهد الإعلان عن إنجاز المقطع الأكبر للطريق الرابط من ميناء الفاو إلى النفق المغمور والذي يبلغ طوله (51) كم بنسبة إنجاز 100%".

وأضاف، أن "الأعمال في المقاطع الأخرى من الطريق الرابط تسير بوتيرة جيدة، حيث وصلت نسب الإنجاز إلى أكثر من 98% في المجسر رقم واحد والمجسر رقم اثنين اللذين يقعان من ضمن مشروع الطريق".

وفي ما يخص مشروع النفق المغمور أشار الفرطوسي إلى، أن "التعويم الفعلي للنفق (أي البدء برفع الكتل الكونكريتية إلى مستوى أعلى من سطح البحر ومن ثم البدء بعملية نقلها باتجاه مخصص لها) سيكون قريبا".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي، قد افتتحا في وقت سابق أولى مشاريع ميناء الفاو الخمسة وهو مشروع (الأرصفة الخمسة) بنسبة إنجاز 100% والعمل يسير بوتيرة جيدة في بقية المشاريع الأخرى في الميناء.