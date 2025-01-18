لزيادة "المساحات الخضراء" في كركوك.. متنزهان نموذجيان بـ20 مليار دينار

2025-01-18 18:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت بلدية محافظة كركوك، يوم السبت، تخصيص20 مليار دينار لتنفيذ مشروع متنزهين ضمن خطة زيادة "المساحات الخضراء".

وقال المتحدث باسم بلدية كركوك عدنان شكور، لوكالة شفقنيوز، إن "محافظ كركوك ريبوار طه، وجه بتخصيص 20 ملياراً لإنشاء متنزهيننموذجين لكل منهما 10 مليارات".

وأضاف شكور، أن "المساحات المخصصة للمتنزهين 100دونم لكل واحد منهما"، مبيناً أن "المتنزه الأول سيكون في الجانبالشمالي من كركوك، في حين سيكون الثاني في الجانب الشمالي وهذه الحدائق ستكون هيالأولى من نوعها من حيث المساحات الخضراء في المحافظة".

وتابع شكور، قائلاً إن "المشروعين سيدخلان حيزالتنفيذ خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن "إدارة كركوك تعمل للحفاظعلى الطبيعة وزيادة المساحات الخضراء في المحافظة".

سبق للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن أعلن، يومالأربعاء الماضي، توقيع العراق مذكرة تفاهم مع شركة بريتش بتروليوم/BP لتطويرحقول كركوك الأربعة.