ركود اقتصادي حاد يضرب أسواق الأنبار.. أسباب الأزمة ودعوات عاجلة

2025-01-18 18:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعاني مدينة الرماديمركز محافظة الأنبار غربي العراق، من ركود اقتصادي حاد أثر بشكل مباشر على حياةالسكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة في المدينة.

ويواجه المواطنون تحديات متزايدة أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، وتراجعالقدرة الشرائية، وغياب الفرص الاستثمارية، ما يثير القلق بشأن مستقبل الاقتصاد المحليفي هذه المدينة الرئيسية بالمحافظة.

ويشكو صاحب محل تجاري في سوق الرمادي، يدعى محمد سعد، "من تراجع حادفي الحركة الاقتصادية داخل السوق"، مؤكداً أن "الوضع الاقتصادي وصل إلى تحتالصفر".

ويوضح سعد، لوكالة شفق نيوز، أن "السوق تعاني من ضعف القدرة الشرائيةلدى المواطنين وتدهور الاقتصاد بشكل عام، فضلاً عن الارتفاع المبالغ في إيجارات المحالالتجارية، مما زاد من معاناة التجار وأدى إلى شبه شلل في الحركة التجارية".

بدورها، تعزو قائمقامية الرمادي أسباب التحديات الاقتصادية التي تواجههامحافظة الأنبار إلى "مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها إغلاق منفذ القائم الحدوديمع سوريا بسبب الأحداث الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على الحركة التجارية".

ومن الأسباب الأخرى، يشير إعلام القائمقامية، للوكالة، إلى "توقفالمعامل الرئيسية في المحافظة، مثل معامل الزجاج والفوسفات والألبان، نتيجة لعدم توفرالدعم الحكومي اللازم لاستمرار عملها، كما تأثرت الزراعة بشكل كبير بسبب غياب الدعمالمادي والفني للمزارعين، الأمر الذي أدى إلى تقليص الإنتاج المحلي".

وتضيف، أن "هجرة اليد العاملة وأصحاب المهن المتخصصة، خاصة بعد هدمالحي الصناعي لإنشاء مجمعات سكنية، ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية، إلى جانب غياباستراتيجية حقيقية لتوجيه الجهود نحو دعم الإنتاج المحلي أو تطوير المحاصيل الزراعية"،داعية الجهات المعنية إلى "التدخل العاجل ووضع خطط استراتيجية لدعم القطاعات الاقتصاديةالمختلفة في المحافظة وإنقاذ الوضع المتدهور".

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي، مصطفى حسين، إن "مدينة الرمادي تعانيمن أضرار كبيرة نتيجة الركود الاقتصادي الذي أثر سلبًا على القطاعات التجارية والخدميةفي المدينة".

ويوضح حسين، لوكالة شفق نيوز، أن "أبرز تداعيات هذا الركود تشمل ارتفاعمعدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان، مما أدى إلى ركود الأسواق المحلية وزيادةنسبة الفقر".

ويشير إلى أن "استمرار الوضع الحالي دفع الكثير من الكفاءات لمغادرةالمدينة بحثًا عن فرص أفضل، في حين تراجعت الاستثمارات المحلية والأجنبية بسبب ضعفالاستقرار الاقتصادي".

ويدعو الخبير الاقتصادي إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز الاقتصادالمحلي، بما يشمل دعم المشاريع الصغيرة وتحسين البنية التحتية لتشجيع المستثمرين وضماناستقرار الأسواق".

يذكر أن محافظة الأنبار تسجل أعلى نسبة بطالة في العراق بمقدار 32.4%،وفقاً لأحدث إحصائية لوزارة التخطيط العراقية.