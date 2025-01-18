العراق يتطلع لتعزيز التعاون الثنائي في ظل الإدارة الأمريكية القادمة

2025-01-18 19:20:10 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم السبت الموافق 18 كانون الثاني 2025، القائم بالأعمال الجديد للسفارة الأمريكية في بغداد، السيد دانيال روبنشتاين. في مستهل اللقاء، قدّم السيد الوزير تهانيه لروبنشتاين بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، مؤكداً عمق العلاقات العراقية-الأمريكية، ومعرباً عن تطلع العراق لتعزيز التعاون الثنائي في ظل الإدارة الأمريكية القادمة.

شهد اللقاء مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض الأوضاع الإقليمية، لا سيما الوضع في سوريا. كما تطرق الجانبان إلى التطورات السياسية الراهنة والدور المحوري الذي تلعبه الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في مسار الأحداث داخل سوريا.

وناقش الطرفان مخرجات مؤتمر الرياض بشأن سوريا، الذي شهد مشاركة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، وأكدا أهمية متابعة التوصيات التي خرج بها المؤتمر.

في ختام اللقاء، شدد السيد فؤاد حسين على أهمية تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.