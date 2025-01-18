الشرطة يتغلب على كربلاء ويرتقي صدارة دوري نجوم العراق مؤقتا

2025-01-18 19:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

تغلب نادي الشرطة، اليوم السبت، على مضيفه كربلاء (1-0) ضمن منافسات الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم ليرتقي صدارة الدوري مؤقتا برصيد 30 نقطة.

وسجل مهاجم منتخبنا الوطني ونادي الشرطة مهند علي (ميمي) هدف الفوز لشرطة في الدقيقة (9) من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع الشرطة رصيده إلى النقطة 30 ليحتل صدارة دوري نجوم العراق مؤقتا، أما كربلاء فتجمد رصيده عند النقطة 15 في المركز 16 بترتيب دوري نجوم العراق.