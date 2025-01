بـ9 فقرات.. القيادة السنية الموحدة يرد على إدارة الدولة ويطالب بعقد جلسة

2025-01-18 19:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر رد ائتلاف القيادة السنية الموحدة، اليوم السبت، على بيان ائتلاف إدارة الدولة بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، داعيا الى تخصيص الاجتماع القادم للائتلاف لمناقشتها وتنفيذها. وذكر بيان لائتلاف القيادة السنية، تلقته “عراق اوبزيرفر”: “نرغب بان تخصص الجلسة القادمة لائتلاف ادارة الدولة لفتح ملفات ورقة الاتفاق السياسي على مصراعيها لاسيما في الفقرات المتعلقة …

