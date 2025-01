2025-01-18 19:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أعلن سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية العراقية، خالد المنصور، اصدار السلطات في الجمهورية العراقية قرارا بإرجاع سعر التأشيرة العراقية إلى 77 دولارا بدلا من 160 دولارا. جاء ذلك بعد أن أكد السفير انفراج أزمة العالقين من البحرينيين والخليجيين على المنافذ العراقية.

