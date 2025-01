2025-01-18 19:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، دخول 5 آلاف زائر من دول الخليج في اليومين الأخيرين. وقال مدير عام الجوازات والأحوال المدنية والإقامة التابعة للوزارة، اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي إن “اليومين المنصرمين شهدا توافد أعداد كبيرة من زائري الإمام الكاظم (عليه السلام) من منفذ صفوان الحدودي مع الكويت”، مشيراً إلى، أنه “تم إعداد …

The post لإحياء زيارة الإمام الكاظم (ع).. دخول 5 آلاف زائر من دول الخليج للعراق first appeared on Observer Iraq.