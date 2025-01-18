ممثل الأمين العام للامم المتحدة يصل محافظة البصرة

2025-01-18 19:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مراسل "بغداد اليوم" في البصرة، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، بوصول ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسّان الى المحافظة.

وكان مصدر مصدر سياسي مطلع، قد أكد في وقت سابق من اليوم، بان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان سيزور البصرة مساءً.

وكان رئيس مجلس محافظة ذي قار عزة الناشي استقبل ممثل الامين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، صباح اليوم.

فيما كشف المحلل السياسي، ياس الخفاجي، عن ثلاثة أسباب وراء زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى محافظة ذي قار.

وقال الخفاجي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "زيارة الحسان إلى الناصرية ليست لها أي أبعاد سياسية، بل تأتي في إطار اهتمام الأمم المتحدة بالمتغيرات المناخية وتأثيرها، خاصة على منطقة الأهوار، التي تم إدراجها منذ سنوات على قائمة التراث العالمي".

وأضاف الخفاجي أن "الحسان، برفقة وفد رفيع من الحكومة المحلية في ذي قار، سيزور قضاء الجبايش للاطلاع ميدانياً على تأثير التغيرات المناخية على الأهوار وشح المياه، وما تسبب به ذلك من نزوح للعوائل ونفوق للثروة السمكية والحيوانية في السنوات الأخيرة".

وأوضح الخفاجي أن "الزيارة تتضمن لقاء الحسان مع وزير الموارد المائية، عون ذياب، ومن ثم سيتوجه برقة الوفد إلى الأهوار لمتابعة تداعيات الجفاف على المنطقة".

وأكد الخفاجي أن "الأمم المتحدة تهتم برؤية تأثير هذه التغيرات على المسطحات المائية، وبالتالي تأثيرها على الأهالي، خاصة وأن الأهوار تستقطب عشرات الآلاف من السكان في تلك المناطق".