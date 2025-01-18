2025-01-18 20:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن إحباط محاولتين لتهريب مواد مخدرة عبر معبر حدودي شرقي العراق، فيما أكد اعتقال متهمين اثنين خلال العملية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع فرق (K9)، تمكنت من إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة داخل شحنات بطاطا قادمة من خارج الحدود"، لافتا إلى أن "اثنين من الأجانب تم اعتقالهما وهما الآن رهن الاحتجاز في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة".

وأشار إلى أن "استخدام شحنات البطاطا كوسيلة للتمويه لإدخال المخدرات، يعد من الأساليب التي يلجأ إليها بعض تجار المخدرات، خاصة عبر معبر المديرية الذي يُعد من أهم المعابر الحدودية شرقي العراق".

وأضاف، أن "مفارز (K9) نجحت في قطع الطريق على هذه الطريقة، حيث تم إحباط الشحنتين، بالإضافة إلى شحنات أخرى خلال الأشهر الماضية عبر نفس الأسلوب"، مؤكدا أن "هناك جهوداً مكثفة وأوامر مشددة من بغداد لمكافحة تهريب المواد المخدرة عبر المعابر الحدودية".

وشهد العراق في الآونة الأخيرة تصاعدا كبيرا في ظاهرة تجارة المخدرات، وبصورة جعلت منها تهديدا مباشرا للأمن الوطني، إذ تحول العراق من مجرد ممر إقليمي لعبور المخدرات، إلى مركز رئيس من مراكز تجارة المخدرات العابرة للحدود، وهو ما قد يجعل من هذه التجارة تحديا كبيرا خلال السنوات المقبلة، نظرا للمشكلات التي تنتج عنها.