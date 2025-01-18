2025-01-18 20:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الجيش التركي، مساء السبت، ضبط أسلحةوذخائر عائدة لحزب العمال الكوردستاني، داخل مغارة بمنطقة عملية "المخلب -القفل" شمالي إقليم كوردستان العراق.

وذكرت الوزارة الدفاع التركية، في بيان لها أن "قواتهارصدت مغارة عائدة لحزب العمال الكوردستاني، أثناء أعمال تمشيط في منطقة عملية (المخلب– القفل)".

وأوضحت الوزارة، أن "القوات المشاركة في التمشيطضبطت داخل المغارة العديد من الأسلحة والذخائر ومستلزمات معيشية، وتخلصت منها".

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية"المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد مواقع حزب العمال الكوردستاني، في مناطقمتينا والزاب وأفاشين ـ باسيان، شمالي إقليم كوردستان العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكوردستاني، الذيتقول إنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول عدة في المنطقة بينها سوريا والعراقوإيران.​​​​​​​

ويتخذ حزب العمال من جبال قنديل شمالي إقليم كوردستانالعراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية.