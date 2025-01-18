مقتل شقيقين وإصابة والدهما نتيجة "خلاف نسوي" جنوبي العراق

2025-01-18 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، مساء السبت، بمقتل شقيقينوإصابة والدهم، نتيجة خلاف عائلي نسوي، في منطقة الدرهمية ضمن قضاء الزبير بمحافظةالبصرة.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "شخصاً أقدمعلى قتل اثنين من أشقائه رميا بالرصاص وأصاب والده، بسبب خلافات بين النساء داخلالمنزل في منطقة الدرهمية".

وذكر مصدر آخر، أن "قوات الأمن اعتقلت المنفذ وضبطت سلاحالجريمة (كلاشينكوف)، وسهلت نقل جثتي أشقائه إلى الطب العدلي، ووالده المصاب إلى المستشفى،لغرض تلقي العلاج اللازم".