2025-01-18 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ منذ أكثر من 40 سنة يعيش مايعرف بـ"سمير السوداني" وهو مواطن من السودان في قرية دوخلة عند أطراف قضاء الخالص بمحافظة ديالى ، إذ يعمل في البساتين والحقول الزراعية ويعرفه كل سكان القرية ويعتبرونه واحدا منهم.

ويقول المواطن نبيل الشمري وهو من سكان القرية لوكالة شفق نيوز، إن" سمير ابكر حسين وهو من السودان اعتدنا على رؤيته في القرية منذ كنا أطفالا يعمل لدى أهالي القرية في البساتين وحقول الدواجن والمواشي".

وأضاف أن "سمير السوداني يتجاوز عمره 60 عاما وقضى حياته محبوبا ولطيفا بين السكان ونعتبره واحدا منا"، لافتا الى أنه "يعاني منذ أيام من تدهور حالته الصحية ونقلناه الى الأطباء أكثر من مرة".

وأشار الشمري الى أن "السوداني تم نقله يوم أمس الى طبيب أيضا ومن المفترض أن يدخل اليوم الى المستشفى لتدهور حالته الصحية ولكن تم الاتصال به اليوم أكثر من مرة ولم يرد وعند الذهاب للمنزل الذي يعيش فيه بحضور السكان والمختار وجد متوفيا وتم نقله للطب العدلي وبانتظار الاجراءات القانونية لدفن جثمانه أو إعادته لبلده".

وأكد أن "قرية دوخلة حزينة اليوم على فقيدها سمير السوداني خصوصا وأن الجميع يحبه ويحترمه"، لافتا الى أن "القرية ستقيم يوم غد الأحد مجلس عزاء له".