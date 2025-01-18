وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بعد اندلاع حريق بمدرسة في البصرة

2025-01-18 21:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة، بعد اندلاع حريق في مدرسة بمحافظة البصرة.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على أسباب الحريق الذي تعرضت له إعدادية الإمام الحسين (عليه السلام) للبنين في محافظة البصرة فجر هذا اليوم".وأضاف البيان، أن "الوزير جدد التأكيد على نصب كاميرات مراقبة داخل المؤسسات التربوية، مع التشديد على تواجد الحراس الليليين؛ حفاظا على الأوليات الإدارية والوثائق الخاصة بالعملية التربوية وحماية ممتلكات الدولة العامة".وتوعد الجبوري- حسب البيان- "المقصرين بأشد العقوبات"، مؤكدا، "مضي الوزارة في تفعيل برامج التحول الرقمي والأتمتة والأرشفة الالكترونية، تجنبا لفقدان الأوليات التربوية والإدارية".