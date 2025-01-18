الجهد الخدمي في ميسان يباشر بمشروع مد شبكة الماء في منطقة آل فتلة

2025-01-18 21:30:01 - المصدر: واع

ميسان - واع - حيدر الجيزانيأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في ميسان، اليوم السبت، المباشرة بتنفيذ مشروع مد شبكة الماء لمنطقة آل فتلة في محافظة ميسان.وقال عضو فريق الجهد الخدمي مدير ماء ميسان عقيل لعيبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة من رئاسة فريق الجهد الخدمي والهندسي المركزي، وبعد توقف العمل بسبب تأخر موضوع تحديد المسارات من قبل مديرية بلدية العمارة، وبعد حسم الموضوع، باشرت ملاكات مديرية ماء ميسان بمشروع إكمال مد شبكة الماء في الجزء الثاني بمنطقة آل فتلة في ميسان".وأضاف لعيبي، أنه "تم توجيه ملاكات مديرية ماء ميسان، بضرورة الإسراع بتنفيذ الشبكة والتي تبلغ طاقتها (6000 م3/يومياً) في أقل من المدة المحددة، ووفق الأوصاف المطلوبة؛ وذلك لإنهاء معاناة الأهالي بسبب شحة المياه في منطقة آل فتلة".وأكد لعيبي على "الاستعداد الكامل من قبل ملاكات مديرية ماء ميسان، للدخول في أكثر من منطقة وتقديم الخدمات لها، وذلك بحسب توجيه رئاسة الفريق".من جانبهم، عبر أبناء قرية آل فتلة عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام من قبل رئيس الوزراء والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمناطق المحرومة"، كما وجهوا شكرهم، "لرئاسة فريق الجهد الخدمي والهندسي ومدير وكوادر ماء ميسان، الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل إيصال الخدمات لأغلب المناطق في محافظة ميسان.