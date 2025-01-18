في 27 رجب.. اللجنة الإعلامية تكشف أبرز فعاليات اليوم الوطني للقرآن الكريم

2025-01-18 21:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجيكشفت اللجنة الإعلامية لفعاليات اليوم الوطني للقرآن الكريم، اليوم السبت، أبرز برامجها، مؤكدة أن جميع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ستشارك في هذه الأنشطة.وقال عضو اللجنة طالب الأحمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اليوم الوطني للقرآن الكريم في السابع والعشرين من رجب هو مبادرة جديدة في تاريخ الحكومات العراقية، إذ لمسنا اهتماماً كبيراً من قبل أرفع مسؤول في الدولة العراقية بنشر الثقافة القرآنية، وحث جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات غير الرسمية على إحياء الثقافة القرآنية".وأكد، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يولي اهتماماً شخصياً بخطوات الاستعداد لإحياء مراسم اليوم الوطني للقرآن الكريم ويتابعها أولاً بأول"، منبهاً، بأن "الحكومة العراقية تطمح لجعل العراق مركز إشعاع للثقافة القرآنية في العالم الإسلامي".وأشار إلى، أنه "ستتم دعوة المسؤولين عن تنظيم المسابقات الدولية القرآنية في الدول الإسلامية للقاء في بغداد، وإعداد جدول موحد لمواعيد إقامة المسابقات القرآنية في مختلف البلدان بحيث لا يحدث تعارض بينها، وبما يُمكن حفظة وقراء القرآن الكريم من المشاركة في أكثر من مسابقة".وأوضح، أن "مبادرة إعلان اليوم الوطني للقرآن الكريم في 27 من شهر رجب تأتي أيضا استكمالاً للمبادرة التي أطلقها ورعاها مكتب رئيس مجلس الوزراء، وهي مسابقة العراق الدولية الأولى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والتي أقيمت العام الماضي، التي تولى تنظيمها الوقفان الشيعي والسني في الآونة الأخيرة".وأردف، أن "فعاليات اليوم الوطني للقرآن الكريم تعكس عمق اهتمام الحكومة العراقية بمسألة نشر الثقافة القرآنية وإحياء علوم القرآن، وفي ذات الوقت إحياء التراث الإقرائي العراقي، إذ يعد العراق مدرسة متميزة في الإقراء ربما لم تكن معروفة على نطاق واسع في العالم الإسلامي، وبذلك أتت المسابقة الدولية (مسابقة العراق الدولية للقرآن الكريم) في تشرين الثاني الماضي لتؤكد هذه الحقيقة".وأشار إلى، أن "هنالك اهتمامًا كبيرًا من قبل كبار القراء من مختلف بلدان العالم الإسلامي بالمدرسة العراقية الإقرائية، وبعد هذا النجاح الكبير أصبح إعلان اليوم الوطني للقرآن الكريم في العراق استكمالاً لهذه الخطوة، وسوف تتبعها خطوات عديدة على صعيد نشر الثقافة القرآنية في العراق".وذكر، أن "نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، علي رزوقي اللامي اجتمع مع رئيس اللجنة التحضيرية العليا لليوم الوطني للقرآن الكريم، ومع جميع مديري الإعلام في الوزارات العراقية، وتم التداول بشأن وضع البرامج الكفيلة بإحياء هذا اليوم، وإقامة العديد من الفعاليات المقرر لها أن تستمر على مدى خمسة أيام في جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك، الوقفان الشيعي والسني، وكذلك إعلام العتبات المقدسة".ولفت إلى، أن "هنالك عدة برامج وفعاليات قرآنية عديدة تشمل مختلف القطاعات، وسيتم التركيز على قطاع التربية والتعليم؛ من أجل تحفيز التلاميذ والطلبة، بما في ذلك طلبة الجامعات على حفظ القرآن الكريم وتلاوته".وأضاف، أن "رزوقي أشار إلى وجود فعاليات، من ضمنها تخصيص الساعة الأولى من الدوام الرسمي في اليوم الوطني للقرآن الكريم لكل وزارة، لإقامة فعاليات للموظفين والعاملين فيها لإحياء هذا اليوم؛ من أجل تحفيز جميع الموظفين والعاملين في وزارات الدولة على أن يجعلوا من مسألة حفظ القرآن والتدبر في آيات القرآن الكريم نهجاً يومياً لهم في حياتهم اليومية".وتابع، "من ضمن الفعاليات أيضا، سيتم العمل على إيجاد مركز لحفظ التراث الإقرائي القرآني أو المدرسة الإقرائية العراقية، كما توجد هناك نية لتنظيم معارض للقرآن الكريم في عموم المحافظات العراقية، إضافة إلى برامج أخرى ستُعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة".