2025-01-18 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق القاسم لكرة القدم، اليوم السبت، فوزًا ثمينًا على نظيره القوة الجوية بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق.وسجل القاسم الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب محمد خالد في الدقيقة 5 من الشوط الأول، ليمنح فريقه التقدم.وشهدت المباراة تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، حيث أظهر كلاهما روحًا قتالية على مدار اللقاء.وبهذا الفوز، رفع القاسم رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز التاسع، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 28 في المركز الثالث.