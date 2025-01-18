الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكسر صمود برينتفورد بثنائية

2025-01-18 22:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتغلب نادي ليفربول، اليوم السبت، على مضيفه برينتفورد بهدفين دون رد، ضمن حساب الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وجاءت أهداف الريدز عن طريق البديل داروين نونيز بتسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 90+1 و90+3، ليعزز الفريق صدارته للترتيب برصيد 50 نقطة، فيما توقف برينتفورد عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر".