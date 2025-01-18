2025-01-18 22:00:05 - المصدر: كونا

الدوحة 18 – 1 (كونا) -- خسر نادي (برقان) الكويتي امام (قطر) القطري بنتيجة (3 - 0) ضمن منافسات النسخة الـ43 من البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة للرجال بالعاصمة الدوحة بمشاركة 15 فريقا من بينهم ناديي الكويت وبرقان الكويتيان.وانتهت نتيجة مواجهة برقان الكويتي وقطر القطري بنتيجة أشواط (25 - 22) و (25 - 11) و (25 - 14).وفي قية مباريات اليوم فاز (الجزيرة) الاماراتي على (غزة) الفلسطيني بنتيجة (3 - 0) اشواط بينما فاز (بني ياس) الاماراتي على (السويحلي) الليبي بنتيجة ( 3 - 2) أشواط.وضمت المجموعة الأولى فرق (السويحيلي) الليبي و(السلام) العماني و(بني ياس) الإماراتي فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من (السيب) العماني و(الكويت) الكويتي و(الهلال) الليبي و(الزمالك) المصري.بينما ضمت المجموعة الثالثة فرق (أربيل) العراقي و(دار كليب) البحريني و(الأهلي) المصري و(الشرطة) القطري فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق (غزة) الفلسطيني و(برقان) الكويتي و(قطر) القطري و(الجزيرة) الإماراتي.وتتواصل مباريات مرحلة المجموعات في البطولة حتى 20 يناير الجاري على أن تلعب في 22 يناير مباريات الدور ربع النهائي ومباريات تحديد المراكز وفي يوم 24 من الشهر نفسه تقام مباريات نصف النهائي ومباريات تحديد المراكز فيما تختتم منافساتها في ال25 من يناير الجاري.يشار إلى أن البطولة العربية للكرة الطائرة التي انطلقت الخميس الماضي تقام لأول مرة في قطر منذ انطلاقتها في ليبيا عام 1978 فيما كان فريق (السويحلي) الليبي هو آخر فريق يتوج باللقب وذلك في النسخة الماضية بالأردن عام 2024. (النهاية) س س س