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القاسم يخطف فوزاً ثميناً من الجوية بدوري النجوم

القاسم يخطف فوزاً ثميناً من الجوية بدوري النجوم
القاسم يخطف فوزاً ثميناً من الجوية بدوري النجوم
2025-01-18 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر فريق القوة الجوية من ضيفه القاسم بهدف دونمقابل، ضمن منافسات الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

واحتضن ملعب الشعب الدولي المباراة التي انطلقت عندالساعة 7:30 مساءً وانتهت للقاسم 1-0.

انتهى الشوط الاول، بتقدم فريق القاسم بهدف دون مقابلللصقور، سجل الهدف اللاعب محمد خالد في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، وبقت النتيجة علىحالها في الشوط الثاني، حتى اطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة .

وبهذه النتيجة، رفع فريق القاسم رصيده للنقطة 21 بالمركزالتاسع، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 28 بالمركز الثالث.

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