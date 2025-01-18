انتصار "قاتل" بعد أداء محبط لليفربول في الدوري الإنجليزي

2025-01-18 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن ليفربول، يوم السبت، من تحقيق انتصاراً "قاتلاً"في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كانت مباراة المتصدر أمام برينتفورد تتجه للتعادلالسلبي.

وسجل المهاجم البديل داروين نونيز، هدفا "قاتلا" في الدقيقة91، مستغلا تمريرة من ترينت ألكساندر أرنولد، قبل أن يضيف بعدها بدقيقتين الهدف الثانيله ولليفربول.

وبرغم الفوز الهام بنتيجة 2-0، قدم ليفربول أداء "محبطا" خلالاللقاء، وفشل في تشكيل خطورة على مرمى برينتفورد.

وترددت أنباء في الأسابيع الأخيرة، حول رغبة ليفربول في بيع مهاجمه دارويننونيز، خاصة بعد انخفاض مستواه مع المدرب الهولندي أرني سلوت.

وواصل محمد صلاح صيامه عن التهديف مع "الريدز"، للمباراة الثالثةعلى التوالي.

وبهذه النتيجة، أصبح الفارق بين ليفربول المتصدر، وملاحقه آرسنال 7 نقاط.