رئيس الوزراء يؤكد أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2025-01-18 22:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واع أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، رئيس كتلة أراك النيابية، النائب ثائر عبد الجليل السعيدي، وأعضاء الكتلة في مجلس النواب ومجالس المحافظات".وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول أهم مستجدات الأوضاع على الصعيد الوطني، وجهود الحكومة الخاصة بتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي والبرامج التنموية، ولا سيما ما يتعلق بتقديم الخدمات وإنجاز المشاريع الاقتصادية والبنى التحتية، وبما يسهم في خدمة المواطنين".وأكد رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- "أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك ضرورة إسناد مجالس المحافظات للحكومات المحلية، التي تمثل الذراع التنفيذية الثانية بعد الحكومة الاتحادية".