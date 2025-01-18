رئيس الوزراء: العراق يسند كل الجهود التي تفضي إلى بسط الأمن والاستقرار

2025-01-18 22:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للقائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق دانيل روبنستين، اليوم السبت، أن العراق يسند كل الجهود التي تفضي إلى بسط الأمن والاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق دانيل روبنستين".

وأضاف البيان، أن "اللقاء، استعرض العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، والمضي بتنفيذ التفاهمات المشتركة، بما يصب في مصلحة البلدين وتنامي الشراكة الثنائية في مختلف المجالات".

وأشار إلى، أن "اللقاء شهد البحث في آخر تطورات المنطقة والأوضاع في سوريا والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان".

وأشار رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- إلى أن "العراق يسند كل الجهود التي تفضي إلى بسط الأمن والاستقرار ومنع انتشار الصراعات وأهمية اضطلاع الدول الكبرى والمنظمات الأممية بكامل دورها لمنع حروب الإبادة الجماعية، مثلما يشدد على سرعة إغاثة أهالي غزة، والعمل على إعادة إعمارها، بعد اتفاق وقف إطلاق النار".