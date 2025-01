2025-01-18 22:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم السبت، ان العراق لعب دوراً كبيراً في وقف إطلاق النار في لبنان وغزة. وقال العوادي في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، ان وقال العوادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العراق لعب دورًا كبيرًا في وقف إطلاق النار في لبنان وغزة”، مؤكدا، أن …

The post الناطق باسم الحكومة: العراق تعهد في المشاركة بإعادة إعمار غزة ولبنان first appeared on Observer Iraq.