2025-01-18 22:27:04 - المصدر: ايشان

وجّه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، شكره إلى العراق، بسبب ما قدموه خلال المعركة مع الكيان، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية، تتضمن تحرير كامل الأسرى. وقال النخالة: “أمامنا معركة كبرى وتحديات تكاد تكون أكثر أهمية وتحديا من قتال العدو وهي جبهتنا الداخلية”. وأضاف: “سنكمل في المرحلة الثانية تحرير أسرانا وسيخرج العدو من قطاع […]

ظهرت المقالة النخالة يشكر العراق: دعمونا بكل ما يملكون.. وسنكمل تحرير أسرانا بالمرحلة الثانية أولاً على ايشان.



