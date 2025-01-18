الكهرباء والعتبة العباسية تتفقان على إنشاء مشروع طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاواط

2025-01-18 22:50:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واعاتفقت شركة الكفيل للاستثمارات العامة في العتبة العباسية المقدسة ووزارة الكهرباء على توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاواط في محافظة كربلاء.وذكر بيان للمركز الإعلامي للعتبة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هذا الإتفاق جاء بعد زيارة وزير الكهرباء زياد علي فاضل إلى العتبة المقدسة ولقائه نائب أمينها العام عباس موسى ورئيس قسم المشاريع الهندسية المهندس ضياء الصائغ وعددا من المسؤولين فيها".وقال الوزير، بحسب البيان، إنه "تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنشاء مشروع طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاواط في محافظة كربلاء المقدسة وأنّ العتبة المقدسة هيّأت المتطلبات اللازمة للمشروع من حيث توفير الأرض التي سيقام عليها وغيرها من الأمور اللازمة الأخرى"، مشيرًا إلى أنّه "تم وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع هذه الاتفاقية في الأيَّام القادمة دعمًا لقطاع الطاقة في المحافظة".