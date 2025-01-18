مؤسسة الشهداء: العثور على 155 رفات في مقبرة جماعية جديدة في المثنى

2025-01-18 22:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم السبت، انتهاء أعمال البحث في القبر الثاني بمنطقة تل الشيخية في محافظة المثنى، كاشفة عن رفع 155 رفات في المقبرة الجماعية الجديدة التي ارتكبها النظام البائد، وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي.وقال مدير عام المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم الانتهاء من عملية القبر الثاني، ضمن مجموعة القبور الجماعية بمنطقة تل الشيخية في محافظة المثنى، والتي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي الخاصة بضحايا الكرد المؤنفلين".وأضاف كريم، أن "عملية البحث جرت على مرحلتين، كل مرحلة استغرقت أسبوعين، تم خلالها رفع 155 رفات، وقد سلموا إلى دائرة الطب العدلي؛ لغرض إجراء الفحوصات المختبرية".وتابع كريم، أنه "أثناء عملية فتح القبر الثاني، كانت هناك عمليات استكشاف وبحث، أسفرت عن العثور على 7 قبور أخرى جميعها حسب التحليل الأولي هي لضحايا من النساء والأطفال، ومن القومية الكردية أيضا من خلال الزي الذي كان يرتديه الضحايا".وأوضح كريم، أن "الموقع وبحسب تحليل الصور الجوية، تبين أنه يضم 10 قبور كمجموع لغاية الآن والعدد قابل للزيادة حسب نشاطات البحث المستقبلية".