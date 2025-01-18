السوداني يؤكد أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2025-01-18 22:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال استقباله رئيس وأعضاء كتلة أراك في البرلمان ومجالس المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، استقبل رئيس كتلة أراك النيابية، النائب ثائر عبد الجليل السعيدي، وأعضاء الكتلة في مجلس النواب، ومجالس المحافظات".

وأضاف: "تناول اللقاء أهم مستجدات الأوضاع على الصعيد الوطني، وجهود الحكومة الخاصة بتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي والبرامج التنموية، ولاسيما ما يتعلق بتقديم الخدمات وإنجاز المشاريع الاقتصادية والبنى التحتية، وبما يسهم في خدمة المواطنين".

وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك ضرورة إسناد مجالس المحافظات للحكومات المحلية، التي تمثل الذراع التنفيذي الثاني بعد الحكومة الاتحادية".