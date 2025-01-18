2025-01-18 22:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج المنتخب الوطني العراقي للفروسية بلقب بطولة العقبة الشاطئية لالتقاط الأوتاد، التي اختتمت في مدينة العقبة الأردنية.

وشهدت البطولة مشاركة سبعة منتخبات واستمرت منافساتها على مدى ثلاثة أيام، تضمنت منافسات الرمح، السيف، والمعلقات.

وتمكن العراق من حصد المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، متفوقاً على المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني، والمنتخب المصري الذي جاء في المركز الثالث.

وعلى الصعيد الفردي حقق الفارس العراقي أسامة لواء الميدالية الذهبية في فئة المعلقات، إلى جانب حصوله على لقب أفضل فارس في البطولة.