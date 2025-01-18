2025-01-18 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقدم الاتحاد العراقي لتنس الطاولة، طلباً لاستضافة بطولة العالم عامي 2028 و 2029.وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه مباشر من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، قدّم الاتحاد العراقي لتنس الطاولة طلباً رسمياً إلى الاتحاد الدولي للعبة، وذلك لاستضافة منافسات بطولة العالم لعامي 2028 و 2029".وقال رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة، الدكتور هرده رؤوف، بحسب البيان، "إن التنافس على استضافة بطولة العالم للعبة مع عدد من الدول المتقدمة برياضة تنس الطاولة، يعكس الجهود المضنية والكبيرة التي يبذلها الاتحاد لتعزيز مكانة تنس الطاولة في العراق".وأضاف رؤوف: إن "العراق قادر على تنظيم أحداث رياضية تنسجم مع المعايير والشروط العالمية، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستفتح أبواباً جديدةً لتطوير الرياضة في العراق وتعزيز دورها في بناء جسور التواصل مع دول العالم".وأشار رئيس اتحاد اللعبة إلى: ‘إن "اللجنة الأولمبية العراقية، برئاسة عقيل مفتن، كانت داعماً أساسياً لهذه الخطوة، حيث لعبت دورًا محورياً في تقديم الدعم اللوجستي والفني للاتحاد العراقي لتنس الطاولة، ولا ننسى أيضاً الإشادة الكبيرة التي تلقيناها من الاتحاد الآسيوي لتنس الطاولة، حيث أثنى رئيس الاتحاد القاري للعبة، السيد خليل المهندي، على جهود العراق في هذا المجال، وإن منافسته على استضافة هذا الحدث العالمي تُعد مؤشراً على تقدم الرياضة العراقية".