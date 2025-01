اجتماع أمني رفيع لتأمين ذكرى زيارة استشهاد الامام الكاظم (ع)

2025-01-18 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعا أمنياً لمناقشة تأمين ذكرى زيارة استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام). وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم السبت، اجتماعا في مقر قيادة عمليات بغداد بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من القادة الأمنين …

