2025-01-18 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

المثنى/ عراق اوبزيرفر كشفت مؤسسة الشهداء، اليوم السبت، عن رفع 155 رفات في المقبرة الجماعية الجديدة التي ارتكبها النظام البائد، وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي في المثنى. وقال مدير عام المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم، في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إنه “تم الانتهاء من عملية القبر الثاني، ضمن مجموعة القبور الجماعية بمنطقة …

The post العثور على 155 رفات بمقبرة جماعية في المثنى first appeared on Observer Iraq.