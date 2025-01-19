ممثل الأمم المتحدة من البصرة: ملف خور عبد الله خاص ولا يمكن التطرق له بالإعلام

2025-01-19 00:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حثَّ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحساني حكومة محافظة البصرة المحلية في الحفاظ على مبادئ المجتمع و حاملاً رسالة من إمرأة يهودية أصولها من البصرة، ومتطرقاً لدور المرجعية الدينية العليا.

وقال الحساني في مؤتمر صحافيّ حضره مراسل وكالة شفق نيوز: إن "البصرة مدينة تأريخية تعود إليها أصول التجارة و يتوجه إليها كل العالم و نحن كلنا أمل في أن تعود إلى مكانتها الحقيقية في المنطقة، وأنا شهادتي مجروحة في هذه الحكومة العراقية لما نرى منهم إلا الخير للعراق و شعبه و نأمل منهم أن ينجحوا في عملهم".

وتابع، إنه "حينما التقيت بالمرجع الأعلى السيد السيستاني كان هو المرجعية الأساسية في الحرص على البلد و المنطق بشكل عام"، مؤكداً أن "العراق شريك و من الدول المؤسسة للأمم المتحدة و شراكتنا مستمرة و متواصلة لما فيه خير للمجمتع والمنطقة".

وفي الحديث عن البصرة، أوضح الحساني، إن "نظرتنا للمحافظة جيدة وهي حاضنة ومستضيفة لكثير من المهرجانات و الفعاليات والمناسبات العالمية، و من حقكم أن تفتخروا بهذه المدينة"، موضحاً إنه "لدي رسالة حملوني إياها اليهود و المسيحيين و معظمهم يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك سيدة عراقية إسمها (هدى) من البصرة و متزوجة من السفير الأمريكي في سلطنة عمان، وهم أوصوني بالتحية و السلام لأهل هذه المدينة و زيارة مناطقهم".

وبشان موضوع خور عبد الله بين العراق والكويت؛ أوضح ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحساني؛ أن "ملف خور عبد الله خاص ولا يمكن التطرق له بالإعلام ولا يوجد بين العراق والكويت إلا الاحترام و المحبة و البلدين ضحايا الأحداث السابقة واشتركوا في نفس الأذى".

و أكد، إن "القيادات السياسية في العراق عازمة على عودة الأمور إلى نصابها الصحيح القائم على احترام ميثاق الأمم المتحدة و سيادة الكويت واستقلالها، وإن ما يجمع الشعبين الكويتي والعراقي أكبر من أن يعرقله أي شيء".