2025-01-19 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدّم الاتحاد العراقي لتنس الطاولة، يوم السبت، طلباً رسمياًإلى الاتحاد الدولي للعبة، وذلك لاستضافة منافسات بطولة العالم لعامي 2028 و2029.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة، هرده رؤوف، في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، إن "التنافس على استضافة بطولة العالم للعبة مع عدد من الدول المتقدمةبرياضة تنس الطاولة، يعكس الجهود المضنية والكبيرة التي يبذلها الاتحاد لتعزيز مكانةتنس الطاولة في العراق".

وأضاف رؤوف، أن "العراق قادر على تنظيم أحداث رياضية تنسجم مع المعاييروالشروط العالمية، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستفتح أبواباً جديدةً لتطوير الرياضةفي العراق وتعزيز دورها في بناء جسور التواصل مع دول العالم".

وأشار رئيس اتحاد اللعبة، إلى أن "اللجنة الأولمبية العراقية، برئاسةعقيل مفتن، كانت داعماً أساسياً لهذه الخطوة، حيث لعبت دورًا محورياً في تقديم الدعماللوجستي والفني للاتحاد العراقي لتنس الطاولة، ولا ننسى أيضاً الإشادة الكبيرة التيتلقيناها من الاتحاد الآسيوي لتنس الطاولة، حيث أثنى رئيس الاتحاد القاري للعبة، خليلالمهندي، على جهود العراق في هذا المجال، وإن منافسته على استضافة هذا الحدث العالميتُعد مؤشراً على تقدم الرياضة العراقية".