السوداني والحكيم يبحثان الجهود لبناء علاقات خارجية متوازنة

2025-01-19 00:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، الجهود لبناء علاقات خارجية متوازنة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم".

وأضاف: "جرت خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات والقضايا على المستوى الوطني، وجهود الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها التنموية وأولويات عملها، التي تصبّ في الارتقاء بالواقع الاقتصادي والخدمي في عموم العراق".

وبحسب البيان، تطرق اللقاء إلى "تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز أمن العراق، وكذلك جهودها في بناء علاقات خارجية متوازنة تقوم على أساس التعاون والتكامل وضمان المصالح العليا للبلد".