اجتماع أمني لمناقشة تأمين ذكرى زيارة استشهاد الامام الكاظم (ع)

2025-01-19 00:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعا أمنياً لمناقشة تأمين ذكرى زيارة استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم السبت، اجتماعا في مقر قيادة عمليات بغداد بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من القادة الأمنين والجهات الساندة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)".وأكد الوزير، بحسب البيان، على "ضرورة تضافر الجهود لتأمين هذه المناسبة التي يحييها ملايين الزائرين من داخل البلاد وخارجها، مشددا في الوقت ذاته على توفير الأجواء الآمنة للجموع الوافدة الى مدينة الكاظمية المقدسة".وأشار الى "أهمية تطبيق الخطط المرسومة لهذه المناسبة ووضع الخطط البديلة والاعتماد في العمل الأمني على الجهد الاستخباري وتوحيد العمل بين جميع الأجهزة والدوائر التي ستشارك بتأمين هذه الذكرى والاستفادة من تجارب المناسبات السابقة والابتعاد عن كل ما يعيق حركة عجلات الزائرين، فضلا عن التعاون مع أصحاب المواكب الخدمية".وتابع البيان انه "شهد هذا الاجتماع مجموعة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين لإظهار هذه الزيارة بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع مكانتها وقدسيتها".