مصرع معلم متقاعد وإصابة زوجته بجروح خطيرة في المحمودية

2025-01-19 00:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، بمصرع معلم واصابة زوجته بجروح خطيرة بعد سقوط مركبتهما في نهر ضمن قضاء المحمودية جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عطلا فنيا أصاب عجلة نوع كيا موهافي، فقد سائقها الذي يعمل معلما متقاعدا السيطرة عليها مما أدى الى سقوطها في النهر ضمن قضاء المحمودية".

وأضاف إن "الحادث اسفر عن مصرع المعلم واصابة زوجته التي تعمل معلمة متقاعدة أيضا بجروح خطيرة".

وأشار المصدر الى أن "القوات الأمنية وفرق الإسعاف هرعت لمكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي، والمصابة لأقرب مركز صحي حيث تتلقى العلاج اللازم".