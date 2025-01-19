2025-01-19 00:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، اجتماعا في مقر قيادة عمليات بغداد بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من القادة الأمنين والجهات الساندة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوزير اكد على ضرورة تضافر الجهود لتأمين هذه المناسبة التي يحييها ملايين الزائرين من داخل البلاد وخارجها"، مشددا في الوقت ذاته على "توفير الأجواء الآمنة للجموع الوافدة الى مدينة الكاظمية المقدسة".

وأشار الوزير، بحسب البيان الى "أهمية تطبيق الخطط المرسومة لهذه المناسبة ووضع الخطط البديلة والاعتماد في العمل الأمني على الجهد الاستخباري وتوحيد العمل بين جميع الأجهزة والدوائر التي ستشارك بتأمين هذه الذكرى والاستفادة من تجارب المناسبات السابقة ، والابتعاد عن كل ما يعيق حركة عجلات الزائرين، فضلا عن التعاون مع أصحاب المواكب الخدمية".

وأشار البيان الى ان "الاجتماع شهد مجموعة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين لإظهار هذه الزيارة بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع مكانتها وقدسيتها".