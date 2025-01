2025-01-19 00:45:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن اقترب «الرعب» – كما يسميه محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة، في وصفه لدونالد ترامب، الرئيس الأمريكي – من الجلوس في البيت الأبيض، ومعه تراجعت «الفصائل»، وقدمت بغداد وصفة حل تمهيدية لأزمة الجماعات المسلحة في العراق.ويفترض أن يتسلم ترامب، غدًا الاثنين، السلطة رسميًا في الولايات المتحدة، وستكون أمامه خطة لضرب إيران وإجراءات ضد […]

