2025-01-19 00:45:07 - المصدر: جريدة المدى

حيدر هشام/ بغدادفي كل بداية عام يصبح ملف الموازنة العامة الشغل الشاغل للمواطنين والحكومة والبرلمان على حد سواء. ورغم مرور ثلاثة أشهر على تقديم الحكومة مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان إلا أن جداولها لا تزال عالقة في أروقة البرلمان وسط ترقب كبير لمصير رواتب الموظفين.عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اوضح إن تأخر إقرار موازنة […]

The post جداول الموازنة عالقة في البرلمان.. تأخر الإقرار يهدد رواتب الموظفين appeared first on جريدة المدى.